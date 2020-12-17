شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تكشف عن البوستر الرسمى الثانى لمسلسل "لؤلؤ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة مى عمر عن البوستر الرسمى الثانى لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، المنتظر عرضه يوم 27 ديسمبر الجارى على قناتى on e و on drama، حيث تصدرت صورتها البوستر وهى تغنى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" "البوستر التانى لمسلسل لؤلؤ.. إخراج محمد عبد السلام.. سيناريو وحوار محمد مهران.. إشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.. إشراف عام أ/حسام شوقى.. إنتاج سينرجى".



بوستر لؤلؤ

وتبدأ قناة ON عرض حلقات مسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر يوم الأحد الموافق 27 من شهر ديسمبر الجارى، ليكون العمل الجديد للقناة بعد اقتراب نهاية عرض مسلسل "خيط حرير" للنجمة مى عز الدين الذى تعرض حلقاته الأخيرة حالياً.



مي عمر

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.