أنتجت أول فيلم سينمائي صامت ونجت من الموت بأعجوبة.. حكايات عزيزة أمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم 17 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة عزيزة أمير، صاحبة أول فيلم سينمائي صامت، عام 1942، ظهرت من خلاله كأول منتجة وأول مخرجة، وتعتبر النجمة الراحلة من أهم الأسماء اللامعة في تاريخ الفن العربي.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن عزيزة أمير:

- اسمها الحقيقي مفيدة محمد غانم، ولدت في 17 ديسمبر 1901، بمحافظة الغربية.

- قضت طفولتها في محافظة الإسكندرية، بعد وفاة والدها ثم انتقلت إلى القاهرة، بالقرب من حي السيدة زينب.

- درست عزيزة مبادئ الموسيقى حيث تمنت أن تصبح موسيقية وتعلمت أيضًا اللغة الفرنسية.

- انضمت إلى فرقة يوسف وهبي والتحقت بالمسرح، عام 1925، كما انضمت إلى فرقة عكاشة، حيث أسند إليها دور البطولة في عدة مسرحيات، ومنها إلى فرقة الريحاني.

- لعبت دور البطولة "بريسكا"، في مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم، وفي عام 1926 أقنعها الفنان وداد عرفي، من إنتاج فيلمها الصامت "نداء الله"، وحمل اسم"ليلى"، وكان أول إنتاج لها.

- وتوالت بعد ذلك أعمالها فأنتجت ما يقارب من 25 فيلما، منها "بنت النيل"، و"فتاة من فلسطين"، و"ابن البلد"، "آمنت بالله"، "كفري عن خطيئتك"، "بياعة التفاح"، وتمكنت من تأسيس شركة إنتاج خاصة وهي شركة "إيزيس فيلم".

- تعرضت عزيزة أمير لأكثر من حادث كاد أن يودي بحياتها الأول حينما كانت فى طريقها من القاهرة إلى الإسكندرية وعبر الطريق الزراعى فانحرفت سيارتها عن الطريق فى اتجاه ترعة عميقة ولكنها نجت منها بأعجوبة، ومرة ثانية أثناء جولة في النيل حينما خرجت أمواج عالية وعلى غير العادة فامتلأ القارب بالماء وكادت أن تغرق لولا أنقذها الناس.

- تزوجت عزيزة أمير 3 مرات، الأولى من أحد الرجال الأثرياء وهى فى سن الـ14 من عمرها، والثانية من الثري الصعيدي أحمد الشريعي والذي ساهم في تأسيس شركته السينمائية، والأخيرة كانت من محمود ذو الفقار والذي قدمته لأول مرة كممثل في فيلم (بائعة التفاح).

- كُرمت عزيزة أمير كرائدة للسينما المصرية والعربية، خلال المؤتمر الأول لصناعة السينما المصرية، عام 1936

- وفي 28 من فبراير عام 1952 توفيت عزيزة أمير.