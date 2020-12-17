شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم سعيد على طريقة هوليود في كليب "حلو عينيه".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المطرب هيثم سعيد أنه انتهى من تصوير أغنية جديدة تحمل اسم "حلوة عينيه" على طريقة الفيديو كليب في لبنان ومن المقرر طرحها خلال الشهر الحالي، وهى من كلمات محمد الغنيمى، وتوزيع كريم أسامة وألحان أحمد أبوزيد وميكس وماستر ماهر صلاح ومن إخراج فادى حداد.









وأضاف هيثم في تصريحات لـ"الخليج 365" الأغنية تم تصويرها فى لبنان بأفضل الكاميرات وتكلفة ضخمة بالإضافة إلى ظهورى من خلال الكليب على طريقة الأكشن وتسلق الجبال على طريقة هوليود .









وكان هيثم سعيد قد طرح مؤخرا أغنية جديدة من ألبومه تحمل اسم "يوم 30" على طريقة الفيديو كليب وهى هيد الألبوم، من كلمات علاء سليمان وتوزيع أحمد حسين وألحان جوليو وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن. وتقول كلمات الأغنية: "اتقابلنا واتفقنا.. والفراق كان ليه معاد أصل مش بسهولة نقدر مرة واحدة نكون بعيد قلنا لما نروح بروحنا.. واحدة واحد للفراق يبقى سبنا لبعض فرصة نقبل الوضع الجديد ما أنا وهيا.. حمل البعد صعب علينا يوم واحد عشنا في حضن بعض سنين وهيفرقنا يوم واحد طبيعى صعب نبقى اتنين بعد ما كنا يوم واحد نوينا البعد يوم 30 رجعنا لبعض يوم واحد كل واحد فينا سلم لما طعم الفرقه داق والوجع كان بأن علينا قبل ما نكمل يومين رجعت الحاله القديمة وتلغى أى اتفاق غيبنا يوم عن بعض فوقنا ومن ساعتها مكملين".





يذكر أن هيثم سعيد قد طرح دعاء دينى جديد بعنوان "إرجع وتوب"، فى شهر رمضان الماضى، وهى من كلمات علاء شعبان، وألحان سارة عادل وتوزيع حماده عصمت، وكان هيثم قد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، وهو أحد نجوم برنامج سوبر ستار، وأصدر من قبل ألبومات من ضمنها "مش بس كلام" وألبوم "لإمتى"، كما شارك فى عدد من الأعمال التمثيلية، كان من ضمنها فيلم "رامى الاعتصامى" وغيره.