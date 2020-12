شكرا لقرائتكم خبر عن هل يظهر كريس برات في Guardians of the Galaxy ثنائي الميول الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع " Entertainment weekly" عن ظهور شخصية مغامر الفضاء بيتر كويل (المعروف أيضًا باسم Star-Lord)، والتي يجسدها الممثل الأمريكى كريس برات، في سلسلة Guardians of the Galaxy Vol، في علاقة Bisexual في العدد الأخير من كتاب الكوميك الذى يحمل نفس اسم سلسلة الأفلام،Guardians of the Galaxy ، في مغامرة جديدة بعنوان "I Shall Make You a Star-Lord".

ولم يقم أي من شركة مارفل التعليق عن الأمر، حول إمكانية ظهور الشخصية في الجزء الثالث من السلسلة الذى يتم تصويره حاليا بهذه الميول الجنسية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Entertainment weekly".

وكان قد دافع برات في فبراير من العام الماضى 2019، عن كنيسة هيلزونج التي يذهب إليها، بعد أن اتهم إليوت بيج نجم مسلسل The Umbrella Academy الذى يعرض على منصة نيتفلكس، الكنيسة بأنها "مناهضة للمثليين بشكل سيئ"، وكتب برات على حساب إنستجرام الشخصى: "لقد أُشير مؤخرًا إلى أنني أنتمي إلى كنيسة التى تكره مجموعة معينة من الأشخاص، ولكننى أؤكد على ذهابى إلى كنيسة تفتح أبوابها للجميع".

وكانت قد أعلنت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم الإثارة والخيال Guardians of the Galaxy، عن توقيت عرضه في السينمات بجميع أنحاء العالم، حيث ذكرت أنه سوف يعرض عام 2023 بدون تحديد شهر العرض، نظراً لاحتمالات توقف التصوير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي سبق أن تسبب في تأجيلات للكثير من الاعمال السينمائية.

بالإضافة إلى أنه ذكرت تقارير أجنبية، أن الممثل الأمريكى كريس برات سيعود لتأدية دوره بشخصية بيتر كويل، والمعروف أيضا باسم "ستار لورد"، فى فيلم" Thor: Love and Thunder"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كريس برات الذى يلعب دور البطولة فى سلسلة " Guardians of the Galaxy" فى كون مارفل السينمائى، سينضم إلى كريس هيمسورث وناتالى بورتمان وتيسا تومبسون وكريستيان بايل فى الجزء الجديد الذى يخرجه تايكا وايتيتي.