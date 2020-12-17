راشد الماجد يهنئ البحرين بعيدها الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان العراقي راشد الماجد، على تهنئة الشعب البحريني، بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.
وكتب راشد عبر حسابه على تويتر: "كل عام ومملكة البحرين .. قيادةً وشعبًا بخير وعز، وأدعوا الله أن يديم عليها الأمن والأمان والسلام في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى حفظه الله وكل عام وأنتم بخير".
يذكر أن العيد الوطني للبحرين يوافق يوم 16 ديسمبر من كل عام، على الرغم من أنها استقلت عن بريطانيا في 14 أغسطس عام 1971، ويرجع ذلك إلى تقليد تم إتباعه في السنوات الأخيرة، وهو تأخير الاحتفال بالعيد الوطني ودمجه مع يوم جلوس الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
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