نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وخطفت نسرين الأنظار لها بشكلها الأنيق، ونالت الصور إعجاب متابعيها.
وعلقت نسرين على الصور: "كل شيء في الكون بداخلك، كل ما تسأل عنه موجود بداخلك".
يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.
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