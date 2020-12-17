نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وخطفت نسرين الأنظار لها بشكلها الأنيق، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وعلقت نسرين على الصور: "كل شيء في الكون بداخلك، كل ما تسأل عنه موجود بداخلك".

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.