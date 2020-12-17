نورتي التصوير".. سلاف فواخرجي توجه رسالة لسامية الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، على توجيه رسالة للفنانة سامية الجزائري، التي تتعاون معها في مسلسل جديد يحمل اسم "الكندوش".

وكتبت فواخرجي، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "حبيبة الكل.. الست سامية الجزائري.. نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ما كنتِ، وروحك الجميلة بعدها مثل ما هي وأحلى كمان..الله يحميكِ ويخليلنا إياكِ..الكندوش".

مسلسل "الكندوش" بطولة سلاف فواخرجي وأيمن زيدان وصباح الجزائري وسامية الجزائري وأيمن رضا وشكران مرتجي وفايز قزق، وعدد كبير من الممثلين السوريين يصل عددهم لـ150 ممثلاً وممثلة وأكثر، ومن تأليف الممثل الكبير حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين.

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