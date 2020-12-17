على خطى والديها.. ابنة بيونسيه أصغر المرشحين لجائزة غرامي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:39 صباحاً - تبلغ "بلو آيفي" ابنة المطربة بيونسيه ومطرب الراب جاي زد الثامنة من العمر، ورغم هذه السن الصغيرة إلا أنها قد حققت إنجازات كبيرة ودخلت تاريخ الموسيقى كواحدة من أصغر المرشحين لجائزة غرامي في دورتها الثالثة والستين لعام 2021 عن أغنية Brown Skin Girl. والتي وصفت بأنها الصوت القوي للفتيات السوداوات الجميلات وتكون بذلك أكبر بسنة واحدة فقط من ليا بيسال التي تعد أصغر مكرّمة في تاريخ جائزة غرامي بعد أن فازت مجموعتها The Peasall Sisters بجائزة ألبوم العام في 2001.



السعي لتحقيق الأحلام

بيونسيه وابنتها بلو آيفي



وتتمتع بلو آيفي بحيوية كبيرة وهي تعرف ما تريد كما تقول والدتها المطربة بيونسي التي أنجبت بعدها توأم هما سير ورومي يبلغان الثالثة من العمر وقد حرصت على أن توكل لها مهام الأخت الكبيرة كما كانت تسمح لها بمرافقتها أثناء جلسات التصوير وحضور المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز. وهذا ما أمدها بالثقة والجرأة والسعي لتحقيق أحلامها حيث فازت في وقت سابق من هذا العام، بجائزة NAACP عن دورها في الأغنية التي صدرت ضمن ألبوم The Lion King: The Gift ، وفازت أيضًا بجائزة كتابة الأغاني في حفل توزيع جوائز BET Soul Train.ويبلغ صافي ثروتها حوالي 5 ملايين دولار .



وقد جاء ترشيح الصغيرة بلو آيفي لجائزة Billboard وفقاً لقواعد غرامي الصارمة التي تحرص على ترشيح الفنان المتميز الذي يُنسب إليه الفضل في رفد وإثراء الفن من خلال الأداء اللافت والمساهمة الكبيرة. وقد سبق لوالديها أن ترشحا في مرات عديدة لجوائز غرامي بلغت حوالي 80 ترشيحاً بالنسبة للأب جاي زد و79 بالنسبة للأم بيونسيه.