بتهمة تمويل الإرهاب.. سجن الفنان اللبناني فضل شاكر 22 عامًا

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بتهمة تمويل الإرهاب.. سجن الفنان اللبناني فضل شاكر 22 عاما
الخميس 17 ديسمبر 2020
قضت محكمة عسكرية لبنانية، الأربعاء، بسجن الفنان فضل شاكر لمدة 22 سنة مع الأشغال الشاقة، وذلك في حكمين غيابيين، بتهمة تمويل جماعات إرهابية.
وحكمت المحكمة بسجن فضل شاكر 15 عامًا، بجانب تجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بتهمة التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون، مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لهم.
كما قضت المحكمة ذاتها بسجنه 7 سنوات مع تغريمه 5 ملايين ليرة لبنانية، بتهمة تمويله ”مجموعة الأسير“ المسلحة، والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية لها.
وسبق أن أصدرت محاكم لبنانية بحق ”فضل شاكر“ أحكامًا غيابية، أولها سجنه 5 سنوات، وغرامة 500 ألف ليرة، وكان ذلك في شباط/ فبراير 2016، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة تلفزيونية، والحكم الآخر في أيلول/ سبتمبر 2017، بالسجن 15 عامًا في قضية ”أحداث عبرا“.
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