شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين السينمائى يستعد للانطلاق افتراضيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مهرجان برلين أحد نقاط التجمع الرائدة في العالم لصناعة السينما العالمية، وفي نسخته الـ 71 سيكون المهرجان بشكل افتراضي، حسبما أكد موقع Variety .

وأشار الموقع أن إدارة المهرجان برلين السينمائي إقامة الدورة الـ71 بشكل طبيعي في موعدها في الفترة من 11 إلى 21 فبراير المقبل، لكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا في ألمانيا وإغلاق البلاد أصبح الاتجاه إلى إقامة الدورة عبر الإنترنت، في أوائل شهر مارس.

ورفض المتحدث باسم مهرجان برلين التعليق على الموضوع مؤكدا أن كل شيء سيكون واضحا خلال هذا الأسبوع.

على جانب آخر، كان المهرجان أعلن أنه لن تكون هناك جوائز منفصلة للنساء والرجال وسيتم استبدالها بجوائز محايدة الجنسين.

وقال المنظمين إن الجوائز الجديدة ستصبح جاهزة للنسخة الجديدة من المهرجان التي من المقرر أن تنطلق في فبراير عام 2021.

ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد بدون التمييز بين الممثلين والممثلات، إذ يمنح الحفل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم وسلسلة من الدببة الفضية للفئات الأخرى التي كانت تشمل جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة.