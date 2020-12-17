ستيفاني صليبا تكشف موعد عرض مسلسلها الجديد "داون تاون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة ستيفاني صليبا، عن موعد طرح مسلسلها الدرامي الجديد "داون تاون". ونشرت "صليبا"، بوستر لها من العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رمضان 2021 ". ويرمز اسم العمل لمنطقة وسط بيروت التجاري التي تشهد حركة واسعة من النشاط الإقتصادي والإجتماعي.

المسلسل بطولة مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين والعرب، وهم سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، يوسف حداد، كارمن لبس، وسام صليبا، أمل بوشوشة، هبة نور، جنيد زين الدين، سارة أبي كنعان، نور علي، محمد عقيل، ميا سعيد.

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