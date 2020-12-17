عبد الرحمن أبو زهرة يواصل تصدر التريندات.. وصف الممثل بالرسول

واصل الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إثارة الجدل وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن صرح بأن الممثل كاد أن يكون رسولا.
وخلال حضور الفنان الكبير حفل تكريمه فى مهرجان التجربة الأولى، قام بتحريفه لبيت شعر أمير الشعراء أحمد شوقي، قائلا إن مهنة التمثيل من أكرم وأعظم وأشرف المهن، محرفا أحد الأبيات الشعرية لأمير الشعراء، قائلا: "قف للفنان موقف التبجيلا.. كاد الممثل أن يكون رسولا" بدلا"قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا".
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وقال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فى مهرجان التجربة الأولى، الذى تنظمه نقابة المهن التمثيلية فى دورته الخامسة برئاسة الدكتور أشرف زكى، بمسرح النهار بشارع قصر العينى: "كرمت أكثر من 25 مرة لكن هذا التكريم لا أستطيع أن أرد له الجميل لأنه حولني
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وأعرب الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن سعادته بالتكريم خصوصًا أنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل أشرف زكي.
ووصف أبو زهرة أشرف زكي بأنه رجل حقق مجهودات كبيرة، لأنه يفعلها بإخلاص، مضيفًا أنه يشكر كل أعضاء النقابة، ووقوفي على هذا المسرح الكبير شرف كبير بالنسبة لي.
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