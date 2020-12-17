شكرا لقرائتكم خبر عن "بودكاست" صوتى على تطبيق Spotify أحدث أعمال الأمير هارى وميجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق Spotify عن إجراء شراكة "حصريا" مع الأمير هاري وزوجته ميجان لإنتاج مدونة صوتية "بودكاست" بعنوان "Archewell Audio"، ويعد هذا أحدث استثمار لهما، بعد تركهما العائلة المالكة في بريطانيا بـ يناير الماضي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " bbc"، ومن المقرر طرحه خلال فترة عيد الميلاد.

وستتلقى مؤسسة الأمير هاري وميجان الخيرية مبلغًا لم يكشف عنه من الشراكة بين شركة الإنتاج الخاصة بهما، في مقطع دعائي، وعد الأمير هاري وميجان بـ"وجهات نظر مختلفة" ومقابلات مع "أشخاص رائعين".

يأتي ذلك بعد أن وقع الزوجان هذا العام صفقة Netflix لإنتاج مجموعة من البرامج والمسلسلات، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " bbc ".

وصرح الأمير هاري: "سيدور المشروع الجديد حول تقديم وجهات نظر وأصوات مختلفة ربما لم تسمع بها من قبل وإيجاد أرضية مشتركة بيننا".

وقالت ميجان: "إننا نتحدث إلى بعض الأشخاص الرائعين، والذين سيشاركون ذكرياتهم التي ساعدت في تشكيل العام الماضي، كما نعلم، صعبًا على الجميع."

وأضاف الأمير هاري: "لقد عانى الكثير من الناس من الكثير من الألم هذا العام، حيث عانوا من الخسارة، لكن الأمر يستحق الاعتراف بأن عام 2020 قد ربطنا بطرق لم نتخيلها أبدًا، من خلال أعمال التعاطف والرحمة التي لا تنتهي اللطف.

بالإضافة إلى ذلك كشف تطبيق Spotify أن المطربين حسين الجسمي ورامي عياش هما أكثر من استمع إليهم مستخدمو Spotify في قوائم أغاني حفلات الزفاف خلال عام 2020، وذلك مع اقتراب نهاية العام الجارى، حيث شهدت منصة بث الموسيقى منذ يوليو من هذا العام إنشاء المستخدمين لأكثر من 400.000 قائمة أغاني لحفلات الزفاف، وعلى الرغم من أن عام 2020 كان عامًا لا يمكن التنبؤ به بالنسبة للأحباء الذين يتطلعون إلى عقد قرانهم تظهر أحدث بيانات Spotify أن عام 2020، لم يمنع العرائس والعرسان من التواصل سويا عبر Spotify محتفلين بحبهم من خلال الاستماع إلى أغاني الزفاف لمطربيهم المفضلين، وذلك خلال الأشهر القليلة الماضية.