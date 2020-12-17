شكرا لقرائتكم خبر عن مى زايد لـ معكم: كنت هوقف تصوير "عاش يا كابتن" بعد وفاة كابتن رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء رمضان "زبيبة" بطلة فيلم "عاش يا كابتن" لبرنامج معكم منى الشاذلى، إنها لم تكن تهتم بفكرة التصوير أثناء التمرينات ولم يكن يعلم أحد أنه سيكون هناك فيلم ولم تكن تعرف فى البداية بوجود المخرجة مى زايد.

وقالت مى زايد إن أول مرة شاهدت الفيلم منذ عام، وكان أبطال الفيلم هم أول من شاهدوه لتعرف رأيهم فيه، والتصوير استمر لمدة 4 سنوات وأخذ مجهودا كبيرا منهم.

وتحدث أبطال الفيلم عن وفاة كابتن رمضان ومدى تأثرهم بوفاتهم وتأثير ذلك عليهن خصوصا بعد فقد الاهتمام بالساحة الرياضية التى كانوا يتدربون فيها، وأصبح يوجد نقص فى "الحديد" الذى يتمرنون به ويناشدون اتحاد المصارعة لدعمهم.

وقالت مى زايد إنها تأثرت بشدة بعد وفاة كابتن رمضان وكانت ستلغى تصويره ولكن إصرار الفتيات على استكماله دفعها للاستمرار.

الفيلم تشارك فى إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وشهد المهرجان عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتتتبع أحداثه على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الـ14 عاماً، والتى تسعى لتحقيق حلمها فى أن تكون بطلة العالم فى رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومى تحت إشراف "كابتن رمضان" الذى أمضى أكثر من 20 عامًا فى تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

يذاع برنامج "معكم" الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، فى الساعة التاسعة مساء.