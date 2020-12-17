شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة ضيف "السيرة" مع وفاء الكيلاني على dmc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلّ الفنان محمود حميدة ضيفًا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، يومي الجمعة والسبت المقبلين.

يروي "حميدة" أبرز ذكريات الطفولة وعلاقته بوالديه، ويكشف تفاصيل زيجاته والصعوبات التي واجهته في تربية بناته، فضلا عن صداقاته ومواقفه وخلافاته مع الزملاء في الوسط الفني.

يعرض برنامج "السيرة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الحادية عشر مساء، على قناة dmc.

وكان قد شارك الفنان محمود حميدة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فيديو جديد ظهر فيه وهو يتابع تعليقات الجمهور عنه من خلال اللاب توب، مستعرضًا سؤال من أحد المتابعين قال فيه: "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة أنك بتاع ستات ومن الواضح أن عكس شخصيتك"

ورد الفنان محمود حميدة على هذا السؤال قائلاً: "مش فاهم اللي بيسأل السؤال ده ذكر ولا أنثى.. ولو أنا بتاع ستات هو بتاع إيه.. مش فاهم السؤال إلا أذا كنت عايز تعمل فضايح أو حاجات زي كده.. معرفش.. ربنا يسترها علينا جميعا"

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من احتفال الفنان محمود حميدة بعيد ميلاده الأسبوع الماضي، حيث وجه رسالة شكر إلى جمهوره بعدما تلقى الكثير من المعايدات والتهاني بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، موجها حديثه إلى متابعيه :"كل الشكر للسيد الجمهور والعائلة والأصدقاء والأحباء على التهنئة بعيد مولدى.. لكم كل التحيه والاحترام".