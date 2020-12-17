شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يطرح أول أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح حمزة نمرة، أولى أغانى ألبومه الجديد "مولود سنة 80"، والتي تحمل نفس اسم الألبوم، وهى من كلمات حازم ويفى، وألحان حمزة نمرة، ويتضمن الألبوم 12 أغنية، وهى مولود سنة 80، الوقعة الأخيرة، استعيذوا، الساعة 6 صباحا، فاضى شوية، مش مهم، يابا، أحكيلك خوفى، معلش، القصة واللى كان، غنوة ليك من قلبى، فيه ناس.

وأعلن حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك عن طرحه أغانى الألبوم بشكل ثنائيات يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءا من اليوم 15 ديسمبر إلى 24 فبراير من العام الجديد قائلا: "بكرة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله معانا مع أول أغنية من أغانى ألبوم مولود سنة 80.. و كل يوم أربعاء في نفس المعاد هيكون معادنا مع أغنيتين جداد من الألبوم. وتعبنا كتير على الألبوم ده وإن شاء الله كل أغنية فيه تعجبكم وتكون على قدر توقعاتكم".

يعود حمزة نمرة بـ"مولد سنة 80" بعد غياب عامين عن الساحة الغنائية منذ إطلاق ألبومه الأخير"هطير من تانى" والذى ضم 10 أغانى من بينها أغنية "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص" وقد حقق نجاحًا كبيرًا خاصة أغنية "دارى يا قلبى" التي تخطت حاجز الـ220 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقد شارك حمزة نمرة مؤخرًا في مهرجان إفران الموسيقى الدولى بالمغرب، ممثلا عن الوسط الموسيقى المصرى، وانضم بذلك لنخبة من النجوم العرب والمغاربة المشاركين في النسخة الرابعة من المهرجان منهم العراقى ماجد المهندس والمغربية دنيا بطمة والمغربى حاتم عمورة والمغربى زهير بهاوى.