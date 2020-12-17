شكرا لقرائتكم خبر عن مى زايد: البطلة نهلة رمضان ملهمتى لعمل فيلم "عاش يا كابتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت المخرجة مى زايد عن فيلمها "عاش يا كابتن" الفائز بجائزة إيزيس في مهرجان القاهرة السينمائى لبرنامج "معكم"، مع منى الشاذلى، وقالت إن البطلة نهلة رمضان ألهمتها لتصوير هذا الفيلم خصوصا لمتابعتها لنهلة منذ صغرها، وفى عام 2014 قابلت كابتن رمضان وكان يمرن البنات فى الشارع وأحببت عمل فيلم عن هذا العالم ومدى تعب هؤلاء الرياضيين خصوصا البطلات الصغيرات.

الفيلم تشارك فى إنتاجه ألمانيا، والدنمارك، وشهد المهرجان عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتتتبع أحداثه على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الـ14 عاماً، والتى تسعى لتحقيق حلمها فى أن تكون بطلة العالم فى رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة فى مصر والعالم العربى وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومى تحت إشراف "كابتن رمضان" الذى أمضى أكثر من 20 عامًا فى تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

يذاع برنامج "معكم" الأربعاء والخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، فى الساعة التاسعة مساء.