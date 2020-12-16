كعكة توم كروز.. هكذا يحتفل نجوم هوليوود بالكريسماس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الممثلة الأمريكية روزي أودونيل، إنها لا تحتفل بموسم الكريسماس، إلا عندما يرسل إليها زميلها توم كروز هديته التقليدية.
وفقًا لموقع "ياهو" البريطاني، يرسل توم كروز سنويًا إلى أصدقائه من كبار نجوم هوليوود كعكة بوندت من جوز الهند، وهو تقليد بدأ منذ أكثر من 10 أعوام.
وأوضحت الممثلة، أن الكعكة الخاصة من محل صغير يطلق عليه "دون للمخبوزات"، وهو متجر صغير تديره عائلة من وودلاند هيلز في ولاية كاليفورنيا، وتابعت: "يجهز كروز قائمة كل عام، وجميعنا مولع بهذه الكعكة".
وتضم القائمة، المذيع الأمريكي جيمي فالون، الذي وصف الكعكة بأنها لا تصدق، أما الممثلة كرستين دنست فتقول عنها: "واحدة من أفضل الكعكات التي تناولتها في حياتي".
ووصف الممثل هنري كافيل، زميل كروز في سلسلة "المهمة المستحيلة" الكعكة بقوله: "إنها الكعكة الأكثر هشاشة وروعة في الحياة".
وكان رد فعل "كروز" على التعليقات الإيجابية حول الكعكة ساخرًا بقوله: "عادة لا أتناول السكر خلال التدريب لأفلامي، وهو أغلب الوقت، لذلك أنتظر بفارغ الصبر مكالمات الأصدقاء لمدح الكعكة وأخبرهم أن يحدثوني أكثر عنها".
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