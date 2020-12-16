إنفوجراف.. 6 مسلسلات أجنبية اقتبست أحداثها من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شكل فيروس كورونا المستجد، الحدث الأبرز خلال 2020، وهو الحدث الذي أثر على صناعة السينما والتلفزيون بشكل خاص حول العالم.

ومع استمرار الجائحة، استمد صناع المسلسلات التلفزيونية الإلهام من الوباء في خلق أحداث مسلسلاتهم.



ومن التباعد الاجتماعي للحجر المنزلي، تطرقت كثير من مسلسلات هذا العام إلى تفاصيل الوباء، وحولت الواقع إلى خيال.

في الإنفوجراف التالي، ترصد ”الخليج 365” أهم المسلسلات التي اقتبست أحداثها من تفشي فيروس كورونا خلال عام 2020.



