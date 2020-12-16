شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: "أتعرض عليا رشاوى من الإخوان ولما رفضتها هددونى".. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت النجمة إلهام شاهين ضيفة على ندوة أقامها قسم الفن بـ"الخليج 365" للاحتفال بها بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الـ 42 عن فيلم "حظر تجول"، للمخرج أمير رمسيس، حيث نافس في المسابقة الرسمية للمهرجان، واسترجعت الفنانة الكبيرة ذكريات قضيتها الشهيرة مع جماعة الإخوان والمعركة التى خاضتها وقت حكم هذه الجماعة.

وأكدت النجمة إلهام شاهين أنها خاضت معركة كبيرة وصعبة وواجهت العديد من التحديات أثناء حكم الإخوان إلى أن انتصرت في النهاية وحصلت على حقها بالكامل حيث قالت: "هذه القضية عملت فيها أشياء أعتز بها جدًا، بعدما أصبحت قضية رأى عام، فحصلت على حكم تاريخي، ولأول مرة تغلق قناة فضائية وهي "الحافظ"، بحكم محكمة، وهذا يحدث في العالم أجمع لأول مرة وليس في مصر فقط، وهذا بفضل القضاء المصرى المحترم الذي وقف بجانبى".



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365

وأضافت إلهام شاهين أن أصحاب القناة حاولوا معها بشتى الطرق من أجل التنازل عن القضية إلا أنها رفضت وأصرت على استكمال طريقها في القضية، معلقة: "عرضوا عليا التنازل في مقابل رشوة بدأت بمليون دولار ورفضت تمامًا، وقالوا لي طب أنتى هتقفلى القناة، ومش حرام الناس والعاملين اللى بياكلوا عيش يقعوا في بيوتهم، فرديت عليهم وقلت لهم الفلوس اللى أنتوا عاوزين تدوهالى رشوة علشان أتنازل، أدوها للناس اللى هتقعد في البيت كتعويض، والحقيقة كان مبلغ كبير وصل لأرقام فلكية، وقلت لو أنتوا عندكوا هذه الملايين أصرفوها على الناس عندكوا بدل ما تحاولوا تسيطروا عليا بالفلوس".





إلهام شاهين وعمرو صحصاح

وتابعت إلهام شاهين خلال حديثها قائلة: "هما افتكروا إن كل الناس يقدروا يشتروهم بالفلوس، وعرضوا أموالاً أكثر على أساس إنى أوافق، ولم يتوقعوا أننى مستمرة في طريقى، وعندما فشلوا في كل شيء لم يكن أمامهم سوى التهديدات، وكانت حقيرة مع سفالات غير عادية وخروج عن كل أنواع الأخلاق والدين واللياقة والإنسانية، ولكن أنا الحقيقة لم يكن يهمنى ما يقولونه، وكنت واثقة في نفسى، وجمهورى عارفنى كويس لأن ليا تاريخ كبير وطويل معهم فأنا مش وجه جديد لسه مايعرفوش عنى حاجة، فكلامهم لن يغير شيء في وجهة نظر الناس فيا وطبعا كنت سعيدة إنى أقدر أحصل على حكم على الأخ اللى كان بيشتم فيا وفى كل الفنانين 3 سنين وقضاهم كاملين".



الفنانة الكبيرة إلهام شاهين فى صالة تحرير الخليج 365

وتابعت النجمة إلهام شاهين: "أكثر شيء أسعدنى في الأحكام التى حصلت عليها دى إنها كانت أثناء حكم مرسى مش بعد ما مشى لأن لو كانت بعد ما مشى كان هتبقى أسهل لكن وهو رئيس الأحكام دى أنا أخدتها، فكل التحية للقضاء المصرى المحترم والإعلام اللى ساندنى، وللجمهور اللى كان مساندنى جدًا".



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365



إلهام شاهين فى ندوة الخليج 365