انتصار جديد لعائلة مايكل جاكسون في معركتها مع HBO بسبب الادعاءات الجنسية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن حصول عائلة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، على انتصارات جديدة في معركتها مع شبكة قنوات HBO الأمريكية، بسبب عرضها للفيلم الوثائقي Leaving Neverland، الذي اتهم ملك البوب بالاعتداءات الجنسية على الأطفال.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن محكمة الاستئناف، منحت انتصارًا كبيرًا لعائلة ملك البوب اليوم في معركتها، والتي طالب فيها بتعويض يصل لـ 100 مليون دولارً، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا في المعركة التي تقترب فيها عائلة مايكل جاكسون في اقتناص التعويض، وإسكات ضحايا الاعتداء الجنسي.

وعلى جانب آخر، اطلق المخرج و المنتج الأمريكي سبايك لي نسخة جديدة من كليب أغنية "They Don’t Care About Us" لملك البوب الراحل مايكل جاكسون لكن علي طريقة عام 2020 ، وهي المفاجأة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام من شتي أنحاء العالم، فقد ضم كليب " They Don’t Care About Us" الذي تم إطلاقه بالتزامن مع ذكري ميلاد مايكل جاكسون الـ 62 عدد من اللقطات التي تم تصويرها بالمسيرات الاحتجاجية " Black Lives Matter" لعام 2020 التي انتشرت بسبب مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية علي يد أحد رجال الشرطة، وجاءت اللقطات لمعروضة بالكليب من عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ريو دي جانيرو وهلسنكي وأتلانتا وكيب تاونو غيرهم.

وفي بيان أكد سبايك لي: "للاحتفال بذكري ميلاد مايكل جاكسون ، قدمنا هذا الفيلم القصير " They Don’t Care About Us" علي طريقتنا لعام 2020 لمواصلة النضال من أجل المساواة للجميع" .