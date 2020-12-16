شكرا لقرائتكم خبر عن لينا هيدي في أحدث ظهور لها من داخل العزل الصحي المنزلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة العالمية لينا هيدى، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر الشهيرة في مسلسل Game of thrones، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بأحدث صورة لها من داخل منزلها، اثناء تنفيذها لقواعد العزل الصحي المنزل تحسبًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشرت النجمة العالمية، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي لها من داخل منزلها، وسرعان ما حصدت عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

وشوهدت الفنانة لينا هيدي منذ ايام، خلال تصوير مشروعها الجديد في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأسبوع، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتألقت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 47 عامًا في جاكت أسود وقميص قطني أزرق، إلى جانب بنطلون جينز أزرق ممزقًا عند الركبتين ومربوطًا بحزام جلدى بنى، إلا أنها لم تكن ترتدي كمامة خلال تلك اللقطات.



لينا هيدى

وبدا أن التصوير يجري في ساحة انتظار، حيث تقوم الممثلة لينا هيدي بإزالة قطعة كبيرة من صندوق السيارة، بينما تلتقط الكاميرات بعض المشاهد، ومؤخرًا، أكدت هيدي قصة حب جديدة مع نجم أوزارك مارك مينتشاكا بعد انفصالها عن المخرج دان كادان العام الماضي.