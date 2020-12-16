صلاح نظمي.. قاضي العندليب الأسمر وعمل "دوبلير" لرشدي أباظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ29 على وفاة الفنان صلاح نظمي، إذ رحل في 16 ديسمبر عام 1991.

تميز "نظمي" في معظم أعماله بأداء شخصية "الشرير التي قدمها باقتدار شديد.

في هذا التقرير نستعرض لكم معلومات عن صلاح نظمي:

- اسمه بالكامل صلاح الدين أحمد درويش

- ولد في الإسكندرية ووالده عمل بالصحافة، ورحل والده في السادسة من عمره.

- تخرج في كلية الفنون التطبيقية وعمل مهندسا عقب تخرجه.

- عمل "نظمي" مع فرقة فاطمة رشدي ومسرح رمسيس.

- قدم صلاح نظمي أكثر من 250 عملًا بين السينما والتليفزيون.

- ألف عملين هما: "المتهم، ساعة الصفر".

- قام نظمي بدور "دوبلير" للفنان رشدي أباظة، الذي توفي خلال تصوير فيلم الأقوياء "1980"، فأكمل المشاهد دون أن يظهر.

- من أشهر أفلام صلاح نظمي: "الأوهام"، "الهاربات"، "ابنتي والذئاب"، "التوت والنبوت"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "الكف"، "المطارد"، "المتسول"، "المدمن"، غيرها.

- له ولد واحد يدعى "حسين" وأطلق عليه هذا الاسم حبًا في صديقه الفنان حسين صدقي، وتوفي حسين في يونيو 2018.

- شارك نظمي في عدة مسلسلات منها: "ليلة القبض على فاطمة"، "الأيام"، "الوليمة"، "أنا مش أنا"، "الطعام لكل فم".

نشأ خلاف بين نظمي والعندليب الأسمر، بسبب إهانة الأخير لـ"نظمي" أمام المشاهدين من خلال برنامج.

- هذا الأمر دفع صلاح نظمي لمقاضاة "العندليب الأسمر، بعدما سُئل حليم في برنامج إذاعي "من هو الفنان الأثقل ظلا؟، فجاءت إجابته "صلاح نظمي"؛ ليثور نظمي ويرفع قضية مؤكدًا للجميع أن حليم أهانه أمام آلاف المستمعين، واتهمه بالسب والقذف والتشهير، لتقضي المحكمة برفض الدعوى وبراءة حليم بعدما قال محاميه للقاضي إن "حليم" ما كان يقصد شخص نظمي وإنما كان يتحدث عن طبيعة الأدوار التي يؤديها، وهو ما يعد مدحًا في حقه، إذ استطاع أن يتقن أدواره بصورة كبيرة، وهو أمر لا يعد ذمًا على الإطلاق، وبعد انتهاء الجلسة ذهب حليم لنظمي واصطحبه إلى بيته ليشربا سويا الشاي ويمنحه دورا في فيلمه "أبي فوق الشجرة".

- رحل صلاح نظمي في 16 ديسمبر 1991.