بعد خلافه مع عمرو كمال.. حمو بيكا يروّج لأغنية "صحاب مزيفة"

نوه مطرب المهرجانات حمو بيكا عن طرح أغنية جديدة تحمل اسم "صحاب مزيفة"، جاء ذلك تزامناً مع خلافة مع زميله عمر كمال.

ونشر "بيكا" صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً عليها:" ياصحاب كلاب قلبي في خطر .. صحاب مزيفة ".

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وشن حمو بيكا هجوماً عنيفًا على المطرب عمر كمال خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى

المشتركة بينهم.

وبدأ الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا بعد نشر الآخير صورة، عبر حسابه على "فيسبوك" مرسوم عليها علامة (X) باللون الأحمر، معلقاً عليها قائلًا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه .

بدوره ردّ "عمر" للرد عليه بفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قال فيه: "عيب يا بيكا تكتب بوست

كدة إحنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمر كمال صحبة مزيفة.

وأضاف "كمال" أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

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يشار إلى أن آخر أعمال مطرب المهرجانات حمو بيكا، "انتي معلمة" مع عمر كمال، توزيع إسلام ساسو، كلمات أحمد أوسة، وحقق نحو 8.5 مليون مشاهدة منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" في منتصف نوفمبر الماضي.