كان نفسى يبقى مهندس.. حكاية عمر كمال مع والدته وخلافه مع حمو بيكا (تفاصيل)

عمر كمال يتصدر محركات البحث المختلفة، وذلك بعد الهجوم الذي شنه عليه مطرب المهرجانات حمو بيكا خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب الخلاف على أرباح الأغانى المشتركة بينهم.

تفاصيل الخلاف بين عمر كمال وبيكا:.

بدأ الخلاف بين عمر كمال وحمو بيكا بعد نشر الآخير صورة، عبر حسابه على "فيسبوك" مرسوم عليها علامة (X) باللون الأحمر، معلقاً عليها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه .

وأضاف "بيكا" الإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مستكملاً: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى .. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

مما دفع "عمر" للرد عليه بفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، حيث قال فيه: "عيب يا بيكا تكتب بوست كدة احنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمر كمال صحبة مزيفة.

وأضاف "كمال" أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

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وكان قد ظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، فى فيديو له منذ يومين، نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وهو يهاجم أحد المطرب حسن شاكوش، لافتًا إلى أن هذا المطرب يدعي أن أغانيه كانت الأكثر بحثاً على جوجل خلال عام 2020، حيث وصفه بيكا بالأنانية الشديدة، وأن تصريحاته لا تتفق مع الواقع.

وأكد "بيكا"، خلال الفيديو أن أكثر 5 أغانى بحثاً على جوجل طيلة العام كانت له هو بواقع أغنيتين والباقى لـعمر كمال.

وأضاف: لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح مين اللى عمله معاك، إنت مبينتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصرى إنك أنانى مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللى انت بتعمله وخليك محترم وكويس.

وإستكمل، اللى أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجنى يا فهلوى يا حلو واعمل كام تراك لوحدك".

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تعرف على رأي والدة عمر كمال بمهنته نجلها

كشفت والدة عمر كمال بأنها ليست مع أو ضد مسيرة ابنها الغنائية، و إنها لا تحب سماع الأغاني بكافة أنواعها، فهي لا تعلم أي شئ عن مسيرته، لأتها ليست مهتمة بهذا المجال، ولم تسمع الأغاني من عام 1990.

وقالت والدة عمر كمال في إحدي اللقاءات: "كان نفسي عمر يبقي مهندس، ويشتغل في شركة هندسة، بس هو اختار طريقه بقي هو حر، أنا عوزة ربنا يبقي راضي عنه، ويمشي في طريق سليم، و بدعي أن ربنا يسترها معاه ديمًا، و يمشيه في أحسن طريق علشان ربنا يرضي عنه.

وصرحت والدته: نفسي يتجوز، و دايماً أقوله يابني شوفلك واحدة تكون بنت حلال كدة تصونك، بس يقولي لا مش دلوقتي، عاوز يوصل الأول للنجاح و بعدين يفكر في موضوع الجواز، نفسي في واحدة تكون بنت حلال تصونه ولكن متمناش أنها تكون من الوسط الفني، بس أنا مش ضد رغبته، أنا عليا النصيحة و دي حياته و هو حر فيها".

وأختتمت حديثها: "أنا عندي حساب علي فيسبوك، وبتابع أخبار إبني مثل جميع الناس بالظبط، لازم أعرف أخباره هو فين و بيعمل إيه دا إبني، أنا عمري ما تابعت فنان أو فنانة خالص، عمر بس هو اللي بتابع أخباره ".