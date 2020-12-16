بعد تنمرٍ على لون بشرتها.. وعد: “أحمد الله إنّي سمراء”

متابعة بتجــــــــــــرد: تتميز الفنانة السعودية وعد ببشرة سمراء كسمة بارزة لشخصيتها، ولكن لون بشرتها عرضها للتنمّر من إحدى المتابعات التي علقت على فيديو نشرته وعد أثناء احتفالها بعيد ميلاد صديقتها، قائلةً: “أنا ما أبيكي تزعلي… أنتِ كل اللي معاكي بيض احمدي ربك إنك سمرة مو سودة”.

وهذا ما دفع وعد للرد بغضب عبر خاصية القصص المصورة “الستوري” وأوضحت أنها فخورة بلون بشرتها وأن والدها من ذوي البشرة السمراء رافضة صيغة التعليق الذي ينّم عن قلة ثقافة صاحبة التعليق على حد وصف وعد.

كما انفعلت وعد ووصفت الفتاة التي انتقدتها بـ “المتخلفة” و”العنصرية” وأنها ستحلم ليصبح لون بشرتها مثل وعد ولن تتمكن من تحقيق ذلك.