صاندانس السينمائي أول مهرجان يعرض أفلاماً أنتجت خلال الجائحة

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نيويورك: أعلن مهرجان صاندانس السينمائي الثلاثاء برنامج دورته الجديدة، ليكون أول مهرجان يعرض أفلاماً أنتجت أثناء جائحة كورونا، أو تتناول هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة، وهي أعمال قد ترشح لجوائز الأوسكار.

ومراعاةً للقيود بسبب فيروس كورونا المستجد، يقام المهرجان هذه السنة عبر الإنترنت من 28 يناير إلى 3 فبراير، إلى جانب عروض يحضرها الجمهور من السيارات وفق نظام "درايف إن" أو في دور سينما صغيرة مستقلة، من كاليفورنيا إلى نيويورك مروراً بجبال يوتا حيث تتم استضافتها عادة.

مستوحى من الجمهور

من بين أكثر العروض الأولى المتوقعة فيلم "لايف إن إي داي 2020"، وهو تتمة لوثائقي لريدلي سكوت وكيفن ماكدونالد في 2011، ويهدف إلى رسم "الصورة الشاملة للحياة على كوكبنا".

ويستخدم الفيلم الآلاف من لقطات الفيديو التي صورها أفراد من الجمهور في يوم واحد في يوليو (تموز) 2020 خلال الجائحة.

وقالت مديرة البرمجة في المهرجان كيم يوتاني إن المخرجين تلقيا نحو 300 ألف مساهمة في الفيلم، واصفة إياه بـ "مشروع ضخم".

فيلم رعب عن فيروس

ويشمل برنامج المهرجان أيضاً "إن ذي إيرث"، وهو فيلم رعب عن فيروس، صوره المخرج بِن ويتلي على مدى أسبوعين في أغسطس (آب) الماضي، إضافة إلى الفيلم الوثائقي "إن ذا سايم بريث" الذي يستكشف محاولات الحكومة الصينية لتحويل التستر على الوباء في ووهان إلى انتصار للحزب الشيوعي".

وستحضر العنصرية والتمييز اللذان يعاني منهما السود في المهرجان بعدما شهدت سنة 2020 تظاهرات ضخمة ضد عنف الشرطة.

أول فيلم لمغن أمريكي أسود

ويشكّل مهرجان "بلاك وودستوك" المجهول والذي نظم بنجاح بهارلم في 1969، محور "سامر أوف سول"، أول فيلم للموسيقي الأمريكي الأسود "كويستلاف".

وفي أول تجربة إخراجية، تقدم الممثلة البريطانية ريبيكا هول فيلمها "باسينغ"المستوحى من قصة قصيرة عام 1929 عن امرأتين من أصل أفريقي في نيويورك تواجهان صعوبات بسبب انتمائهما الجندري والعرقي.

72 فيلماً

ومن بين 72 فيلماً روائياً تُعرَض هذه السنة، يشمل البرنامج أيضاً "بريزنورز أوف ذا غوست لاند"، وهو فيلم يجمع بين الحركة والقوى الخارقة للطبيعة، من بطولة نيكولاس كيدج ، و"ذا سباركس براذرز"، وهو سيرة ذاتية من إخراج إدغار رايت، عن قصة الثنائي الموسيقي الذي شكله الأخوان سباركس لأكثر من خمسين عاماً.

وبسبب تغيّر موعد جوائز الأوسكار هذه السنة بسبب الوباء فقد تحظى الأفلام المدرجة في ساندانس هذه السنة بفرصة الترشح للنسخة الثالثة والتسعين من هذه الجوائز في نهاية أبريل (نيسان) المقبل.

ويعرض ساندانس أخيراً فيلم "إيمي تان: أنينتندد ميموار" الذي أخرجه جيمس ردفورد، نجل المؤسس المشارك للمهرجان الممثل روبرت ردفورد. وتوفي ردفورد الإبن في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي عن 58 عاماً بعد صراع مع السرطان.