إلغاء دورة 2021 من مهرجان فوزول الدولي للسينما الآسيوية في فرنسا

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فرنسا: أعلن منظّمو المهرجان الدولي للسينما الآسيوية (فيكا) تأجيل دورته السابعة والعشرين التي كان يفترض أن تقام من 26 كانون الثاني/يناير وإلى فبراير 2021 في فوزول (شرق فرنسا) إلى فبراير 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح جان مارك ومارتين تيروان في بيان أنهما قررا بأسى إلغاء دورة 2021 كلياً بعدما كانا الأسبوع الفائت أعلنا أنها ستقام افتراضياً نظراً إلى الوضع الصحي.

وشرحا أنهما حاولا مع الفريق التقني "إلى إنقاذ مسابقتي الافلام الروائية والوثائقية عبر إقامتهما افتراضياً"، لكنّهما عدلا عن هذه المبادرة "في ضوء الرفض القاطع من بعض المنتجين الذين أبدوا خشيتهم من فرصنة بعض الأفلام التي تُقدّم عروضُها الأولى العالمية أو الأوروبية أو الفرنسية خلال المهرجان".

وأضافا "اتخذنا بحزن لامتناهٍ قرار تأجيل الدورة السابعة والعشرين إلى شباط/فبراير 2022".

وكان جان مارك ومارتين تيروان اطلقا "فيكا" عام 1995، وهو أقدم مهرجان في أوروبا مخصص للسينما الآسيوية، والأكثر استقطاباً للجمهور، إذ يقبل عليه نحو 30 ألف مشاهد سنوياً.