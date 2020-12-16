شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحقق حلم الراحل طلعت زكريا.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة هنا الزاهد عن سعادتها الشديدة لتحقيق حلم الراحل طلعت زكريا، بعدما بدأت التحضير لفيلم "ساشا" من تأليفه وفكرته، وقالت هنا الزاهد فى تصريحات تليفزيونية "ساشا من تأليف أبويا الله يرحمه، طلعت زكريا هو اللى مألفه وكاتب الفكرة بتاعته، كنت نفسى أعمله من زمان، بقالى سنتين نفسى أعمله بس مكنش فى فرصة، وأنا مبسوطة أوى بسبب كده"، وعرف فيلم "ساشا" صحفيا باسم "باربى"، واستوحى طلعت زكريا فكرته من هنا الزاهد وتصرفاتها ولقب باربى العرب الذى يطلق عليها.

ومن المنتظر أن يعرض مسلسل هنا الزاهد "حلوة الدنيا سكر" خلال شهر ديسمبر الجارى على قناة dmc، حيث بدأ القائمون عليه الترويج للعمل بطرح البوستر الدعائى، والذى ظهرت عليه هنا الزاهد بـ 9 شخصيات مختلفة، وتخوض هنا بالعمل أولى بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية.

المسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات، وينشر ”الخليج 365” أسماء 5 حكايات وأبطالها وذلك قبل انطلاق عرض العمل خلال الأسبوعين المقبلين.

ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى، "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.