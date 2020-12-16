شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون كويل يقود دراجة مائية بعد أربعة أشهر من العملية الجراحية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات المصورين، النجم العالمي سايمون كويل، وهو يقود دراجة مائية وسط البحر برفقه زوجته لورين سيلفرمان، وابنائه إريك وباربادوس، في جولة عائلية جديدة على شواطئ ميامي الأمريكية، بعد مرور أربعة أشهر على إصابته بكسر في الظهر بسبب سقوطه من أعلى دراجة بخارية كان يقودها في أغسطس الماضي.

وظهر قطب الموسيقي الأمريكي، صاحب الـ 61 عاماً، وهو يقود الدراجة المائية وخلفه زوجته سيلفرمان، صاحبة الـ 43 عاماً، في ظهور جديد لهما، وهو ما يعد تعافي سريعاً وعودة الى الحياة الطبيعية بعد ممارسته للأنشطة الرياضية بعد أربعة أشهر فقط وقبل إتمام فترة التعافي التي كانت ستتراوح حتى ستة أشهر.

ويدرس النجم العالمي سايمون كويل، رفع دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الدراجات الكهربائية، بعد تعرضه لكسر في الظهر اثناء سيره منذ عدة أشهر، ما أجبره على الانتقال إلى المستشفي وإجراء بعض العمليات الجراحية، والخضوع للكثير من التدريبات من أجل العودة مرة أخرى لممارسة حياته الطبيعية.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النجم العالمي صاحب ال 61 عاماً، يقترب من رفع دعاوي قضائية ضد شركة تصنيع الدراجات البخارية، ويتشاور حالياً مع أحد المحامين، الذين أكدوا أن الدعوى القضائية يمكن أن تجعل سايمون يحصل على ما يصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني للفواتير الطبية وخسارته لفترة العمل.