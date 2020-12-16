شكرا لقرائتكم خبر عن 8 صور لـ " كلايتون جونسون " خطيب لانا ديل راى.. يعشق الحيوانات الأليفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات معدودة من تداول تقارير حول خطوبة النجمة العالمية لانا ديل راى من العازف كلايتون جونسون بعد أشهر من عيشهما قصة حب قوية وتصدر اسمه لمواقع البحث، شاهد أجمل صور لكلايتون.





أعطت الصفحة الشخصية لكلايتون جونسون على موقع " انستجرام " لمحة عن اهتماماته الخاصة من خلال الصور التى يقوم بنشرها ، حيث أبرزت الصور التى ينشرها أنه عاشق لتربية الحيوانات الأليفة فظهر وهو يصطب كلابه بعدد من الصور خلال نزهاته .





وأبرزت الصور أن كلايتون جونسون من عشاق التقاط الصور بطريقة الـ " سيلفى " وهى نوعية الصور التى سيطرت بنسبة كبيرة على صفحته .





يذكر أن قدمت النجمة العالمية لانا ديل راى أمس أغنية "Love You Like A Woman" ، و ذلك فى برنامج Tonight Show مع المذيع الشهير جيمى فالون.

و اكتشف المعجبون أن النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 35 عام ) ترتدى خاتم خطوبة كبير بيدها، وبعد العديد من التساؤلات أكد موقع " بيبول" على الفور أن بالفعل تمت خطبتها العازف كلايتون جونسون ، و ذلك بعد أن التقيا على تطبيق للمواعدة ، و هو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " اينستايل " .

لم تصدر النجمة العالمية لانا ديل راى التى تحافظ إلى حد كبير على حياتها العاطفية بيان رسمى بشأن هذه المسألة ، لكن لاحظ مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى الشهير " تويتر " Twitter أنه بالإضافة إلى ظهور الليلة الماضية ، فقد ظهر " الخاتم " الجديد عبر الإنترنت خلال الأسابيع القليلة الماضية فى عدد من الصور التى نشرتها النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية بـ " إنستجرام " Instagram.

وأشار موقع " اينستايل " أن بدأ كل من جونسون وديل راى فى متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعى فى أغسطس الماضى ، و احتفلا معا بالهالوين .











