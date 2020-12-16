شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر لـ عمرو دياب: "أعتقد أنى لو غنيت لك الأغنية هتعمل لى بلوك" .. والهضبة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة ساخرة، رد المطرب عمرو دياب على المؤلف والشاعر الغنائى أيمن بهجت قمر بعد إعلانه غناء أغنية "محسود" الذى طرحها الهضبة دياب عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعى، حيث طالب جمهوره الدخول بتسجيل مقطع من البرومو بأصواتهم، وهو ما قام به عدد من الفنانين أيضًا.

وكتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع تويتر: "أعتقد يا عمرو أنى لو غنيت لك الأغنية هتعمل لي بلوك"، وليرد الهضبة قائلاً: "ما أنت ياما غنيت وأنا استحملت ماجتش علي المرة دي".



إيمن بهجت قمر وعمرو دياب

يأتي ذلك عقب تفاعل عدد من النجوم مع تحدى أغنية "محسود" فور طرحه برومو الأغنية، حيث طالب الهضبة جمهوره بتسجيل مقطع من البرومو بأصواتهم، قائلا :"عايز أسمع أصواتكم الحلوة"، وكان أول المتفاعلين النجم رامي صبري، الذي نشر الفيديو بصوته عبر حسابه بموقع "تويتر"، والذى نال إعجاب الهضبة، حيث أعاد نشره، معلقا عليه :"الله الله الله إيه الحلاوة دى.. دى المنافسة بقت شديدة أوى أحسنت يا رامى".

كما شارك الفنان أحمد جمال فى التحدى ونشر الأغنية عبر حسابه، مصحوبة بتعليق "وأنا قبلت التحدى"، ليرد الهضبة عليه قائلا "الله يا بوحميد أحسنت"، وكذلك الملحن خالد عز، والذى نشر مقطع فيديو وهو يردد الأغنية، ورد الهضبة عليه قائلا "الله يا خالد".

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات الهضبة عمرو دياب تريند موقع تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية، والذى تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركى آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا.