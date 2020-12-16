شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد: عملت عملية تجميل واحدة ومش بتضايق من مقارنة صورى قبلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إجرائها لعملية تجميل واحدة، مؤكدة أنه لا يضايقها مقارنة ملامحها قبل وبعد هذه العملية، وذلك في تصريحات صحفية لها عند سؤالها عن عدد عمليات التجميل التى خضعت لها، قائلة :"هي عملية واحدة في مناخيري"، مؤكدة أنها لا تود تغيير أي شىء آخر في شكلها، وأنها تحب ملامحها كما هي.

وعن تشبيه الجمهور لها بالدمية "باربي" أكدت هنا الزاهد أنه أمر لطيف لأن باربي مثالا للجمال لدى الفتيات، ولكنها لا تحب هذا التشبيه لسبب واحد وهو أنها بالنهاية دمية ليس لها روح، لافتة إلى أنها لا تحب الإنسان الذى لا روح له وكما يهمها الشكل فتهمها أيضًا روح الشخص.

و تستعد هنا الزاهد لعرض مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر" قريبا على قناة dmc، حيث بدأ القائمون عليه الترويج للعمل بطرح البوستر الدعائى، والذى ظهرت عليه هنا الزاهد بـ 9 شخصيات مختلفة، وتخوض هنا بالعمل أولى بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية.

المسلسل يعتمد على 9 حكايات منفصلة متصلة كل حكاية من 5 حلقات، وتعتمد كل حكاية على مشاركة بطل مختلف ومجموعة مختلفة من الفنانين مع وجود هنا الزاهد فى كل الحكايات.

ويضم المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى.

حلوة الدنيا سكر"من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرته المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص، ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.