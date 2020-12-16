شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رجب خلال كواليس "ضربة معلم" بصور تذكارية مع العاملين بالمسلسل.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان محمد رجب خلال أحدث فيديو له من كواليس مسلسل "ضربة معلم" الذى يقوم ببطولته ويعرض حاليًا على شاشة قناة cbc، حيث يحقق ردود فعل إيجابية للغاية، وشارك رجب متابعيه على موقع إنستجرام أثناء التقاط أكثر من صورة برفقة عدد من معجبيه وهو بلوك الشخصية الذى يقدمها ضمن أحداث المسلسل.



محمد رجب بأحدث فيديو

وأعرب محمد رجب بطل العمل فى وقت سابق عن سعادته بردود فعل المسلسل القوية بعد عرض حلقاته على قناة cbc، مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



محمد رجب

وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" يمثل التعاون الثانى على التوالى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى تحقق في مسلسل "الأخ الكبير"، والذى شاركت فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.