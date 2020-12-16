شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تستعيد ذكريات طفولتها بالأبيض والأسود مع والدها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة ناهد السباعي، ذكريات طفولتها، بصورة من دولاب الذكريات بالأبيض والأسود، حيث نشرت صورة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مع والدها المخرج الراحل مدحت السباعى، ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك بعد إثارتها قلق متابعيها بعد ظهورها بصورة بالجبس حول ذراعها ويدها، لتعلن إصابتها بكسر في ذراعها، وعلقت على الصورة قائلة :"الحمد لله".



ناهد السباعي





وتشارك الفنانة ناهد السباعى في أحداث مسلسل "في بيتنا روبوت" للفنانة شيماء سيف، وتظهر كضيفة شرف خلال الحلقات الأولى من المسلسل، حيث بدأت تصوير مشاهدها الأيام الماضية، ويشارك فى البطولة هشام جمال، عمرو وهبة، دلال عبد العزيز، وليلى أحمد زاهر، إضافة إلى ظهور فنانين كضيوف شرف.

كما شاركت ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداثه حول مركب غرقت عام 1990،ويتضمن العمل العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

يذكر أن ناهد السباعى شاركت في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ ومحمود الليثى وسوسن بدر وسارة عادل وزكي فطين عبد الوهاب ومحمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

و دارت أحداث المسلسل في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة، خاصة مع ظهور إنسان آلي مستنسخ منه.