شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس: انتظروا أغانى جديدة لـ مصطفى شوقى وسومة في الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج نصر محروس لـ"الخليج 365" إنه يجهز حاليًا عددًا من الأغانى الجديدة لكل من المطرب مصطفى شوقى والمطربة سومة لطرحهما خلال موسم الكريسماس وراس السنة كما أعرب عن سعادته بنجاح أغنية "بياع كلام" للمطرب الشاب نبيل وحصولها على تريند فى أكثر من دولة عربية.

يذكر أن المنتج نصر محروس قد طرح كليبا جديدا للمطرب نبيل بعنوان "بياع كلام"، من كلمات وألحان نبيل، وتوزيع جيزو، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ووصلت نسبة مشاهدتها على قناته على اليوتيوب إلى 8 ملايين مشاهدة بعد طرحها منذ أيام قليلة.

يذكر أن المطرب مصطفى شوقى، قدم آخر أغنياته "عرقسوسى"، وهى من إنتاج نصر محروس، حيث يراهن نصر محروس على الأغنية الجديدة التى يقدمها مصطفى شوقى، وأيضًا أغانى سومة التى سيطرحها خلال الفترة المقبلة.