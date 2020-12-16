شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين: والله ما فى عداوة بين عمرو دياب وتامر حسنى و لا رامي صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسم الشاعر الغنائى تامر حسين الجدل حول علاقة الهضبة عمرو دياب بعدد من النجوم ووجود خلافات بينهم، وكتب تامر عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "واضح إن فى ناس بتتحدانى وفاهمه أننا أعداء يا جماعة والله العظيم إن كان رامى صبرى ولا تامر حسنى ما فى بينهما وبين عمرو دياب أى عداوة لا من بعيد ولا من قريب ده كل احترام وتقدير".

وتابع: "ولو منشنتهم والله حايتفاعلوا ويغنوا عشان تتأكدوا إن مفيش بينهم وبين الراجل عدوات وحُب متبادل إحنا فى وقت تكاتف مش صراعات.. وماحدش يسخنى عشان همنشنهم.. يالا اختارولى ٥ اتحداهم".

تامر حسين

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم، ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود".

يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد طرحت صباح أمس برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس، وفور طرح البرومو تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضى وهى "أهى أهى" و"أماكن السهر" و"الجو جميل".