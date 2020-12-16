شاركت الأعلامية ياسمين الخطيب متابعيها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة جديدة لوالدتها .
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كتبت ياسمين تعقيبا على الصورة: "أجود ما أنتجت معامل حلويات شمال لبنان.. أمي".
وتنتظر ياسمين الخطيب عرض أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "2 طلعت حرب"، تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وبطولة كل من ميريت عمر الحريري، عبير صبري، منة فضالي، شيري عادل، أحمد مجدي، أحمد وفيق، محمود قابيل، وسيم نبيل الدقاق، محمد عادل، سهر الصايغ، شريف دسوقي، سمير صبري.
يذكر أن الاعلامية ياسمين الخطيب قامت بالعديد من الاعمال الغير تقليدية ، حيث بدأت ياسمين الخطيب كتابة المقالات عام 2010، وكان مقالها الأول عن أوجه التشابه بين نشأة الأحزاب الشيوعية في مصر ونشأةالدولة القرمطية، لتنتظم بعد ذلك في كتابة المقالات الأسبوعية في الشأن السياسي والتشكيلي والعام، وكتبت في معظم الصحف المصرية منها الأخبار والوطن والأحرار وفيتو والدستور. ورأست تحرير القسم الاجتماعي بجريدة صوت الأمة عام 2015 وأصدرت العديد من الكتب كان أولها كان كتاب "التاريخ الدموي"،
بالإضافة إلى انها بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة روتانا مصرية من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق "من الآخر"، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدمت برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
كانت هذه تفاصيل خبر حلويات..أول تعليق من ياسمين الخطيب على صورة والدتها اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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