(فيديو) هيثم سعيد يعيش تجربة رومانسية جديدة بـ"حلوة عنيه"

يعيش الفنان هيثم سعيد حالة من النشاط الفني الكبير، من خلال تصويره لأحدث أعماله الغنائية "حلوة عنيه"، التي يتعاون فيها مع لايف ستايلز ستديوز، والمخرج اللبناني فادي حداد، الذي يبرز حالة رومانسية كبيرة، بدت بوادرها من خلال البرومو التشويقي، الذي طرحته الشركه المنتجة منذ قليل عبر منصاتها

على مواقع التواصل الاجتماعي.

واختار "سعيد" لبنان لتكون وجهة إطلاق أعماله الجديدة، والتي تواجد فيها خلال الاسابيع الماضية، لتصوير كليبين، الاول بعنوان " حلوة عنيه " والمقرر غداً عبر موقع "يوتيوب" و القنوات الفضائية، والاخر " أحلى من السكر"

والذي من المقرر طرحه خلال فترة قليلة، ليعود سعيد لجمهوره المتشوق له بقوة.

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وأكد سعيد في تصريحات صحفية اليوم، أن عودته ستكون مختلفة بشكلاً كبير، بداية من الشكل الغنائي، وصولاً لطريقة التصوير التي تتميز بالحرافية والتنوع. ويذكر أن "حلوة عينيه" كلمات محمد الغنيمي، الحان احمد ابو زيد، توزيع كريم أسامة وميكس وماستر ماهر صالح، اخراج فادي حداد.