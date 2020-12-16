نرمين الفقي تنشر ثقافة الرفق بالحيوان (صورة)

حثت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها على أهمية الرفق بالحيوان ونشر ثقافة الرفق بمخلوقات الله الضعيفة، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "نرمين" في الصورة برفقة كلبها، معلقة عليها:" للاسف فيه ناس معندهمش ثقافه الرفق#بالحيوان وفي الحقيقه هوا كائن ضعيف لا حول له ولا قوه عنده ولاء غير طبيعي ".

وفي سياق آخر، تشارك نيرمين الفقى فى مسلسل "شارع 9" بطولة الفنان محمود عبدالمغنى وأحمد وفيق ورانيا يوسف وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق.

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وتدور أحداث مسلسل "شارع 9" في حى من أرقى أحياء القاهرة، وهو حي المعادي وتحديدًا في شارع 9، ويتضمن العمل دراما إنسانية وعلاقات اجتماعية متشعبة،

كما يلقى الضوء على العديد من المشاكل التى تهم الأسرة المصرية، منها علاقة الأب بابنه ومشاكل المتاجرة عبر الإنترنت وأيضًا مشاكل الزواج العرفي وغيرها.

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مسلسل "شارع 9" من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الاتربى، أحمد سلامة، صبا الرافعى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش، إيمى إسلام، ماجد شريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى به اثارة وتشويق.