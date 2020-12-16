تراند اليوم : لو جوزك بيخونك .. إسمعي نصيحة سميحة أيوب – فيديو

نصحت الفنانة سميحة أيوب الزوجة التي تكتشف خيانة زوجها بإخفاء ما علمته عنه، فيوم إخباره بما اكتشفته هو يوم خروجها من البيت.

وخلال حلولها ضيفة على الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج It’s Show Time على قناة CBC، نصحت سميحة أيوب الزوجة في هذه الحالة بمعالجة المسألة بتعقل، فالخطأ وارد بالنسبة لأي إنسان، ولا يجب في هذه الحالة الحكم بالحديد والنار، ولا يعني ذلك أن الخطأ مباح.

وأضافت سميحة أيوب أن الخيانة، سواء من جانب الرجل أو المرأة، تشير إلى نقص عند الطرف الآخر عليه التعامل معه، وأن العلاقة يجب أن يكون فيها كل شيء، الحنان والمشاركة والصداقة والأخوة، أما الرجل فارغ العين فهو رجل مريض.