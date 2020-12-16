تعرفوا إلى أحدث مشاريع الأمير هاري وميغان ماركل

متابعة بتجــــــــــرد: وقع الأمير هاري وزوجته ميغان شراكة لسنوات عدة مع “سبوتيفاي” لإنتاج مدونة صوتية بعنوان “آرتشويل أوديو”، بعد عقد مهم أبرماه مؤخراً مع “نتفليكس”، على ما أعلنت المنصة.

وأشارت “سبوتيفاي” إلى أن المدونة الصوتية الأولى ستكون حلقة خاصة بأعياد نهاية العام تُبث في الأسابيع المقبلة وتتضمن قصصاً عن الأمل والتعاطف، مع ضيوف ملهمين للاحتفال بالسنة الجديدة.

ولم تكشف المنصة السويدية ولا الثنائي الملكي عن قيمة الصفقة، وقالت دون أوستروف المسؤولة عن المضامين في “سبوتيفاي: “رغم أن هاري وميغان يعيشان حالياً في كاليفورنيا، إلا أن القوة في صوتيهما تكمن في موقعهما كمواطنين عالميين”، ولفتت في بيان إلى أن الزوجين سيسعيان إلى إسماع أصوات الفئات المهمشة.

وقال دوق ودوقة ساسكس اللذان انسحبا من الالتزامات الملكية: “ما نحبه في المدونات الصوتية هو أنها تذكرنا جميعاً بأن نكرس وقتاً للإصغاء الفعلي والتواصل مع بعضنا البعض من دون إلهاء”.

وأضاف الزوجان في البيان: “مع تحديات 2020، بات لهذا الأمر أهمية أكثر من أي وقت مضى، لأننا عندما نصغي لبعضنا ونسمع قصص بعضنا البعض، فإن ذلك يذكرنا بمدى الترابط بيننا”.

وقد تخلى الزوجان عن التزاماتهما الملكية في أبريل الماضي بعدما أبديا رغبة في الاستقلالية خاصة من الناحية المالية.

كما سينتجان أعمالاً لمنصة “نتفليكس”، بينها سلسلة وثائقية بشأن الطبيعة ومسلسل مخصص لنساء طبعن التاريخ، بموجب اتفاق أُعلن عنه في سبتمبر الماضي وقدرت الصحافة قيمته بأكثر من مئة مليون دولار.