رامي صبري يحتفل بحلول العام الجديد في القاهرة

متابعة بتجـــــــــــرد: يحيي الفنان المصري رامي صبري حفلين ساهرين بمناسبة حلول العام الجديد ليلة 31 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، الحفل الأوّل في فندق “إنتركونتننتال سيتي ستارز”، والحفل الثاني في فندق ماريوت الزمالك.

ومن المقرر أن يقدّم رامي صبري خلال الحفلين باقة من أغنياته القديمة والجديدة، وخاصةً تلك التي ينتظرها منه الجمهور الحفلات الغنائية.

وفي سياق منفصل، طرح صبري أخيرًا أغنية جديدة بعنوان “خطيرة”، ولاقت أصداءً واسعة وحققت نسب مشاهدة عالية، وهي من ألحانه وكلمات تامر حسين، وتوزيع جلال الحمداوى.

يذكر أن عام 2020 حمل العديد من الأعمال الغنائية للفنان رامي صبري أبرزها أغنية “حياتي مش تمام” وأغنية “غريب الحب” تتر مسلسل “فرصة تانية” بالإضافة إلى أغنية “خليني أشوفك تاني”، وأغنية “مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقتك نفسي” للفنان أحمد عصام وأغنية “خطيرة” التي حرص رامي على تصويرها بطريقة الفيديو كليب من عدة حفلات زفاف.