خناقات الفنانات.. اتهامات وخلافات تطورت إلى تمزيق فنانة لملابس أخرى أمام الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمُر اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة ماجدة الخطيب، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 16 ديسمبر، عام 2006.

في حياة ماجدة الخطيب واقعة شهيرة شغلت الرأي العام في فترة التسعينات، تلك التي تسببت في أزمة حقيقية بينها وبين الفنانة الراحلة هياتم.

الخلافات بين الفنانين أمر وارد الحدوث، لكن وصولها إلى حد الضرب والتشابك بالأيدي لم يحدث إلا بين هؤلاء الفنانين، نرصدهم في السطور التالية:

هياتم وماجدة الخطيب

في واقعة شهيرة أصبحت حديث وسائل الإعلام عام 1997، عندما كانت ماجدة الخطيب تشترك فى بطولة مسرحية " يا أنا يا أنت" أمام عدد من النجوم، و هياتم التى كانت منتجة العمل وفى أحد المشاهد التي تجمعهما معا نشبت مشاجرة عنيفة بينهما على المسرح، وظن الجمهور أنها ضمن أحداث المسرحية، ولكنها وصلت إلى الضرب بعد أن تعدت هياتم عليها وأصابتها بالكدمات والجروح وكسرت ساق ماجدة الخطيب، ومزقت ملابسها، وتوجه الشهود وهياتم وماجدة إلى قسم شرطة "الأزبكية" لتحرير محضر بالواقعة، بحسب ما نُشر على لسان "ماجدة"، في جريدة الجمهورية حينذاك.

وحكت هياتم في لقاء سابق مع الإعلامية منى الحسيني ببرنامج "حوار صريح جدا"، كواليس خلافها مع ماجدة الخطيب، مؤكدة أن الأخيرة هي من اعتدت عليها وأن ما حدث من جانبها لم يكن سوى رد فعل.

شيماء سيف

على الرغم من نفي مذيعات برنامج "نفسنة"، نشوب خلافات بينهما، إلا أن شهود عيان قالوا إن مشاجرة كبيرة حدثت بينهما أثمرت عن ترك شيماء سيف للبرنامج، وبعد ذلك قدمت برنامج آخر بعنوان "ثلاثة في واحد"، وهنأت شيماء سيف نفسها على نجاح البرنامج وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، تهنئة لنفسها، عبر "إنستجرام"، جاء فيها: "شكرا لكل واحد فيكم على ٢ مليون مشاهدة في أقلّ ٢٤ ساعه، ومتدايقوش نفسكو من أي نفسيات، على الاقل بنعمل نسب مشاهدة عشان بنبسط الناس مش بالأباحة والخناقات".

هشام سليم وياسمين عبد العزيز

وصلت أزمة الفنان هشام سليم، والفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى القضاء، بعد تعدي "زين" ابنة سليم، على "ياسمين" بالضرب، ووصل الأمر إلى الحكم على ابنته بالسجن، وانتهى بالصلح في النهاية.

غادة عبد الرازق ومحمد سامي

حدث الخلاف بين الطرفين ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، بعدما اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة، التي باتت وقتها حديث الوسط الفني.