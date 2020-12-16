قبل "يا أنا يا لأ".. سر اللون الأسود في مشوار عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة

بدأ الفنان عمرو دياب، أمس الثلاثاء، رسميا الترويج لأحدث ألبوماته "يا أنا يا لأ" المقرر طرحه يوم 25 ديسمبر الحالي؛ إذ طرح البوستر الدعائي وبروموهات أغاني "محسود"، و"يا أنا يا لأ".

وشهد الألبوم رقم 32 ظهوره بقميص وبنطلون أسود، وكان اللون نفسه حاضرا بقوة في غالبية تفاصيل البوستر وبروموهات الأغاني، وفي آخر حفلاته، الجمعة الماضي، كان مرتديا بدلة سوداء، بقصر عابدين، ورفع من قبل شعار "الأسود يليق بي"، في بوسترات العديد من ألبوماته، ومنها "أحلى وأحلى"، و"سهران"، وهي الألبومات التي أنتجها عبر شركته.

بدأت رحلة عمرو مع الملابس سوداء اللون في بوسترات ألبوماته، مع طرح ألبومه الثالث "هلا هلا" عام 1986، فارتدى الصديري الأسود مع القميص.

وفي الفترة من 1991 - 1994، كان الأسود حاضرا في 6 ألبومات متتالية أصدرها عمرو دياب، وهي "حبيبي"، و"أيس كريم في جليم"، و"أيامنا"، و"يا عمرنا"، و"ذكريات"، و"يلوموني".

وفقا لموقع colorpsychologymeaning.com، المتخصص في دراسة الأبعاد النفسية للعلاقة بين الشخصية والألوان، فإن اللون الأسود غالبا يرتبط بالثروة والذكاء والجدية والسلبية والشر والمجهول والشكليات والموت والسلطة.

ويرتبط اللون الأسود أيضًا بالأناقة. غالبًا ما يرتدي رجال وسيدات الأعمال البدلات السوداء، فالبدلة السوداء تدل على الجدية والاحتراف. اللون الأسود متعدد الاستخدامات ومناسب جدًا للعديد من المواقف، مثل الأعمال وحفلات الزفاف وفي حياتنا الاجتماعية والشخصية.

ويضيف الموقع نفسه، هناك الكثير من الغموض المرتبط باللون الأسود، فهو يخفي الأشياء ويمتص الألوان الأخرى. يمكن أن يكون أيضًا لونًا فعالًا جدًا لإبراز الألوان الأخرى.

وغالبًا ما يبدو اللون الأسود جيدًا ومهنيًا عند ارتدائه، لذا ربما يعني ذلك أنهم يفتخرون كثيرًا بمظهرهم. اللون الأسود ليس لونًا يبحث عن الاهتمام، لذلك ربما لا يبحث مرتديه عن التميز. نظرًا لأنهم لا يبحثون عن الاهتمام أو الموافقة، ورغبتهم في الظهور بمظهر جيد ترجع إلى حد كبير إلى الفخر الشخصي، والظهور بمظهر جيد لأنفسهم أولاً بدلاً من محاولة إقناع الآخرين. وقد يشير أيضًا إلى الحاجة إلى الخصوصية أو السرية أو فصل أنفسهم عن المجتمع.

محب اللون الأسود هو شخص جاد، مستقل جدا، يعتمد على نفسه ونادرًا ما يطلب المساعدة من الآخرين، ولديه طبيعة متمردة، ويكره السلطة ويحب أن يشعر بالقوة والقدرة.

كما يحب الاحتفاظ بالأشياء لنفسه، فالخصوصية مهمة لك وترغب في الاحتفاظ بقدر معين من الغموض عن نفسك.