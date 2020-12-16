المؤسس عثمان 38 .. قيامة عثمان الحلقة 38 السادسة والثلاثون مترجمة بجودة عالية Othman’ın Dirilişi

مسلسل قيامة عثمان واحد من أكثر المسلسلات العربية متابعة من الكثير من المشاهدين، من جميع الدول العربية، حيث أنه واحد من مسلسلات الحرب والقتال الذي يتميز بالإثارة والتشويق، وهو من مسلسلات العرض الأول، لذلك يسعى جميع متابعي المسلسل التعرف على أحداث الحلقات الجديدة أولا بأول، وتتصدر الحلقة 38 من مسلسل قيامة عثمان جميع محركات البحث في جوجل للتعرف على إحداثها، وفي هذه المقالة سنقدم لكم أحداثالحلقة
38 من مسلسل قيامة عثمان.
لقد كان يحاول عثمان بن أرطغرل في الحلقة الماضية اللحاق بمنطقة بساغوت من الحريق على يد رجال نيكولا ثم انتهت الحلقة على ذلك، وفي هذه الحلقة تمكن الملك عثمان بن أرطغرل بالفعل من إنقاذ سوغوت من الحريق، وذلك بالرغم من أن رجال نيكولا قد قاموا بتوزيع النفط في جميع أرجاء
بساغوت للقيام بإشعال النيران فيها، حيث قام الملك عثمان وجماعة من أفضل رجاله ومعاونيه بالإمساك برجال نيوكولا قبل أن يشعلوا النيران في النفط الموزع بساغوت، لينال الملك عثمان في هذه اللحظة شرف إنقاذ الكثير من الأرواح البريئة التي كانت علي وشك الموت على يد رجال نيكولا.
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