جميلة عوض تستعد لـ تصوير أولى مشاهدها من فيلمها الجديد

تستعد الفنانة الشابة جميلة عوض لتصوير أولى مشاهدها من فيلم "المحكمة"، بعد تعاقدها على بطولته، من إخراج محمد أمين.

فيلم "المحمة" من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، وبطولة محمود عبدالمغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد كبير من النجوم.

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وإستطاعت النجمة الشابة جميلة عوض تحريك مشاعر الجمهور من خلال دورها في حكاية "لازم أعيش" من

مسلسل "إلا أنا"، حيث لعبت دور فتاة شابة تعاني من مرض البهاق، وتناقش فيه قضية التنمر وكيف إستطاعت أن تتغلب على كل الصعاب التي واجهتها من المجتمع وأقرب الاشخاص لها.

حكاية "لازم أعيش" من

تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في البطولة نجلاء بدر، أحمدخالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف، وهي حكاية من عشر حلقات يختتم بها مسلسل "إلا أنا" قصصه المقتبسة من أحداث واقعية، يتم من خلالها تناول العديد من القضايا التي تهم المجتمع المصري.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسري الفخراني، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقي للمرأة المطلقة، وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.