قيامة عثمان الحلقة 38 | مشاهدة الحلقة ٣٨ من مسلسل المؤسس عثمان "شاشة كاملة"

تدور أحداث المسلسل حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. ويعرض المسلسل أيضًا الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم ،والتحديات

التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته وخصوصًا مع أبناء قبيلته، وخلافه مع عمه دوندار.

يسعى كثير من عشاق مسلسل قيامة عثمان إلى كشف لغز أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 38 التي ظهرت في الإعلان الأول للحلقة وكيف تمكن عثمان من تصدي

هجوم فلاتيوس وإقدامه على قتله قبل أن ينجح ياولاك أرسلان في خيانته مجددا وضربه على رأسه، بعدما كان يحدثه أنه يسعى للقضاء على غيكاتو وبناء دولة جديدة قوية للأتراك وأن هدفهما واحد لكن الطريقة متخلفة بينهما.