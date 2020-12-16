الحلقة 38 كاملة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان مترجمة بجودة عالية "kuruluşzamanı"

عد أن قام عثمان بن أرطغرل بإنقاذ بسونغول من الحريق، ذهب هو ورجاله لإنقاذ حياة كل من عمه وأخاه من الموت على يد نيوكول حيث أن نيوكولا قد قام بأسر كل منهما وكانت لديه نية بقتلهما حتى ينال من الملك عثمان بن أرطغرل

، ولكن مخططات نيكولا كلها قد باءت بالفشل لما تمكن من القيام به عثمان من إنقاذ لبسونغوت من الحريق وكذلك الذهاب الى نيكولا في عقر داره للرجوع بأباه وعمه سالمين من يده، وقد إنتهت أحداث هذه الحلقة بنية الملك عثمان بن أرطغرلالزواج بزوجة ثانية.

زواج عثمان بن أرطغرل لانجاب ولد

من أكثر اللقطات الشيقة في حلقة اليوم من مسلسل قيامة عثمان، هو زواج الملك عثمان بن أرطغرل

من سيدة أخري لرغبته في إنجاب طفل، حيث أن الإعلان الخاص بالحلقة الجديدة لمسلسل قيامة عثمان والتي لم يتم إذاعتها حتى الآن يوضح أن والد الملك عثمان بن أرطغرلتقرر أن عثمان سوف يتزوج بامرأة أخري حتي