"قواتنا ستظل عصية".. الجيش السوداني يتوعد المتربصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أن القوات المسلحة السوادنية ستظل عصية على المتربصين.

واتهم الحسين، خلال احتفال بتخريج دفعة من المتدربين العسكريين بأكاديمية نميري العسكرية العليا، وتخريج دورتي الدفاع الوطني رقم (32) والحرب العليا رقم (20) بالخرطوم، الأربعاء، بعض أبناء السودان بالاستعانة بالأجنبي ضد القوات المسلحة في البلاد.

وأضاف أن "القوات المسلحة ستظل عصية على مكر الماكرين وكيد الكائدين حتى وإن عقها بعض أبناء الوطن واستعانوا عليها بالأجنبي واستجلبو لذلك القوانين من وراء البحار".

وشدد على أن "القوات المسلحة أساسها متين لأن قاعدته الشعب السوداني، وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها بموجب الدستور".

وأكد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن "القوات المسلحة السودانية مستمرة في تطوير المناهج والعمل على مراجعات برامج التدريب وفنون القتال والحرب وفي كل المجالات".

واعتبر أن "القوات المسلحة السودانية ليست كجيوش الدول التي انهارت أمام شعبها وحلت محلها الجماعات المسلحة".

وقال رئيس الأركان السوداني إنها "باقية ما دامت دولة السودان باقية، وستظل القوات المسلحة واعية ومحصنة وعصية على التحديات والمتربصين بها".

شهد الاحتفال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع اللواء ركن ياسين إبراهيم ياسين والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة بمباني الأكاديمية بأم درمان.

وتضم الدورات عددا من ضباط القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى جانب قيادات من الخدمة المدنية وضباط من الدول الصديقة والشقيقة.